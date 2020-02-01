CNN — брексит — победа простых британцев над политической элитой

Отпраздновать «день независимости» Великобритании от ЕС на улицы Лондона вышли тысячи людей, пишет CNN. Британцы сочли выход страны из Европейского союза через три с половиной года после референдума своей победой над политической элитой Великобритании.

Сторонники выхода Великобритании из ЕС отпраздновали так называемый «день независимости». С репортажем из Лондона корреспондент CNN Анна Стюарт.

Тысячи людей вышли на улицы города, чтобы отпраздновать брексит, хотя и позже, чем рассчитывали.

МУЖЧИНА: Давайте сегодня праздновать.

ЖЕНЩИНА: Мы трудных три с половиной года добивались независимости, для нас сегодня день независимости.

ВТОРОЙ МУЖЧИНА: Я вне себя от радости после трёх с половиной лет попыток вернуть нашу свободу.

Они боролись за этот день. После нескольких лет отсрочек и политических споров между Вестминстером и Брюсселем множество британцев беспокоились, что этот день не наступит.

Барри Локи приехал из небольшого городка на северо-востоке Англии, из той части страны, где подавляющее число жителей высказались в пользу брексита.

БАРРИ ЛОКИ, житель Великобритании: Именно жители севера добились выхода из ЕС, жители севера, не забывайте о людях.

По его словам, это победа для рядовых британцев над истеблишментом, пытавшимся помешать этому.

Герой движения за брексит вот этот человек, Найджел Фарадж, продвигавший курс на выход из ЕС на протяжении нескольких десятилетий, задолго до того, как это стало популярно.

НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ, лидера партии Брексита: Я мечтал, что Великобритания покинет союз. Люди говорили, что это невозможно, этому не бывать. И вот это происходит, и я очень счастлив.

АННА СТЮАРТ, корреспондент CNN: Чтобы вы могли сказать сторонникам брексита, которых поддерживали на протяжении последних трёх с половиной лет.

НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ: Это ваша победа. Вы победили политические элиты, и это поразительно.

ВТОРАЯ ЖЕНЩИНА: Нам больше не нужно жить по их правилам, мы, наконец, можем быть самими собой.

ТРЕТЬЯ ЖЕНЩИНА: Я надеюсь, что противники брексита поймут наш образ мышления, и мы объединимся, чтобы сделать нашу страну лучше.

На практике пока для Великобритании ничего не меняется. До конца года для страны будет длиться переходный период, и новая торговая сделка с ЕС пока не согласована.

АННА СТЮАРТ: Как вы видите, это не испортило настроение собравшимся здесь, на Парламентской площади, важном месте, где располагается правительство. На площади находятся здание парламента с одной стороны и верховного суда с другой, тот самый истеблишмент, который, по словам сторонников брексита, так долго игнорировал и.

Три, два, один…

Брексит свершился.

Анна Стюарт. CNN. Лондон.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 01 февраля 2020 года.

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