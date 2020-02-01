Вирусолог оценил возможность искусственного происхождения коронавируса

Вирусолог оценил возможность искусственного происхождения коронавируса

01.02.2020, 11:26, Новости дня

Лаборатория вирусологии в китайском Ухане существует, однако там не могли искусственно вывести новый коронавирус, сообщил заведующий научной лабораторией экологии микроорганизмов ДВФУ Михаил Щелканов.

Щелканов сообщил, что в Ухане «есть прекрасная лаборатория вирусологии», и «китайцам повезло, что она там была», так как «удалось быстро идентифицировать возбудитель», передает РИА «Новости».

Однако «искусственное происхождение нового коронавируса – фейк», подчеркнул ученый.

При этом в 2018 году агентство «Синьхуа» сообщило об исследованиях в Уханьском институте вирусологии иммунных механизмов летучих мышей, которые длительное время могут быть переносчиками вирусов, но не болеть.

Директор экстренного технического центра института вирусных заболеваний Национального центра по профилактике и контролю заболеваний КНР Тань Вэньцзе сообщил, что новый коронавирус на 90% схож с коронавирусом летучей мыши, которая обитает в городе Чжоушань провинции Чжэцзян.

В связи с этим некоторые СМИ писали, что новый коронавирус якобы был искусственно выведен в этом же институте.

Напомним, число заразившихся коронавирусом нового типа 2019-nCoV в Китае превысило 11,7 тыс. человек, количество летальных исходов достигло 259 случаев.

Первые случаи заражения коронавирусом зафиксированы и в России. До этого ВОЗ объявила международный режим ЧС в связи со вспышкой коронавируса в Китае.



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Последнее: Лаборатория вирусологии в китайском Ухане существует, однако там не могли искусственно вывести новый коронавирус, сообщил заведующий научной лабораторией экологии микроорганизмов ДВФУ Михаил Щелканов. Щелканов сообщил, что в Ухане «есть прекрасная лаборатория вирусологии», и «китайцам повезло, что она там была», так как «удалось быстро идентифицировать возбудитель», передает РИА «Новости». Однако «искусственное происхождение нового коронавируса – фейк», […]

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