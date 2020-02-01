Роспотребнадзор: пациенты с коронавирусом в Тюмени и Забайкалье идут на поправку

Заболевшая коронавирусом студентка из Китая, госпитализированная в Тюмени, чувствует себя удовлетворительно. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального Роспотребнадзора.
«Все стабильно, все хорошо. Пока никаких новых данных по состоянию этой девушки нет», — сказали в пресс-службе.
«Она поступила с легкими симптомами ОРЗ, ее самочувствие не ухудшалось», — рассказала главный врач Областной клинической инфекционной больницы Ольга Сиюткина.
По словам врача, у молодых людей, контактировавших с заболевшей девушкой, с отрицательными анализами также никаких симптомов не появилось, они продолжают оставаться под наблюдением.
Между тем в Роспотребнадзоре по Забайкальскому краю сообщили, что заразившийся коронавирусом и госпитализированный житель КНР выздоравливает. По данным ведомства, болезнь у него протекает в легкой форме, он находится в удовлетворительном состоянии.
31 января стало известно о первых заболевших коронавирусом в России. Сообщалось, что это два гражданина Китая, один — в Забайкальском крае, другой — в Тюменской области.
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Последнее: Заболевшая коронавирусом студентка из Китая, госпитализированная в Тюмени, чувствует себя удовлетворительно. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального Роспотребнадзора. «Все стабильно, все хорошо. Пока никаких новых данных по состоянию этой девушки нет», — сказали в пресс-службе. «Она поступила с легкими симптомами ОРЗ, ее самочувствие не ухудшалось», — рассказала главный врач Областной клинической инфекционной больницы Ольга Сиюткина. […]
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