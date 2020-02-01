Ученые: Резкая смена погоды повышает риск заболеть гриппом

Учёные из США и Китая установили, что резкая смена погоды существенно повышает риск заболеть гриппом. Наибольшую опасность представляет переход от лета к осени.

Изначально предполагалось, что сухая и морозная зима провоцирует распространение гриппа из-за ослабления иммунитета человека. Именно поэтому глобальное потепление рассматривалось в этой сфере как положительное влияние, ведь в этом случае сезонные заболевания меньше проявляют себя. Несмотря на довольно тёплую погоду, в период с 2017 по 2018 год, эпидемия гриппа была одной из самых масштабных. Исследователи изучили погодные условия и пришли к выводу, что резкая смена температуры очень сильно ослабляет иммунитет человека, делая его уязвимым перед вирусами.

Новые данные позволяют более внимательно подойти к созданию действенных методов профилактики гриппа. Также научные сотрудники теперь принимают во внимание данные метеорологических служб, чтобы прогнозировать возможную эпидемию по резким температурным изменениям.

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Последнее: Учёные из США и Китая установили, что резкая смена погоды существенно повышает риск заболеть гриппом. Наибольшую опасность представляет переход от лета к осени. Изначально предполагалось, что сухая и морозная зима провоцирует распространение гриппа из-за ослабления иммунитета человека. Именно поэтому глобальное потепление рассматривалось в этой сфере как положительное влияние, ведь в этом случае сезонные заболевания меньше […]