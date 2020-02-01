Несколько моделей Xiaomi и Redmi обзавелись новой функцией

Разработчики из Xiaomi продолжают усовершенствовать возможности своих девайсов. Недавно стало известно, что такие гаджеты, как Redmi K30, и Note 5A, а также Xiaomi Mi 8 SE и Note 3 получат функцию выхода из спящего режима посредством голосовой команды.
Данное нововведение можно активировать с помощью настроек, найдя раздел XiaoAI Lab. Пользователю потребуется установка обновленной версии программы XiaoAI – 5.4. Кроме того, для полноценной работы новой функции необходимо загрузить определенную версию оболочки MIUI.
Например, для более старого смартфона Xiaomi Mi 8 SE подойдет MIUI версии 10.3.2.0, а вот для флагманских Redmi K30 и Note 5A потребуется как минимум 11.0.1.0, подытожили разработчики.
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