Несколько моделей Xiaomi и Redmi обзавелись новой функцией

Разработчики из Xiaomi продолжают усовершенствовать возможности своих девайсов. Недавно стало известно, что такие гаджеты, как Redmi K30, и Note 5A, а также Xiaomi Mi 8 SE и Note 3 получат функцию выхода из спящего режима посредством голосовой команды.

Данное нововведение можно активировать с помощью настроек, найдя раздел XiaoAI Lab. Пользователю потребуется установка обновленной версии программы XiaoAI – 5.4. Кроме того, для полноценной работы новой функции необходимо загрузить определенную версию оболочки MIUI.

Например, для более старого смартфона Xiaomi Mi 8 SE подойдет MIUI версии 10.3.2.0, а вот для флагманских Redmi K30 и Note 5A потребуется как минимум 11.0.1.0, подытожили разработчики.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Учёные из США и Китая установили, что резкая смена погоды существенно повышает риск заболеть гриппом. Наибольшую опасность представляет переход от лета к осени. Изначально предполагалось, что сухая и морозная зима провоцирует распространение гриппа из-за ослабления иммунитета человека. Именно поэтому глобальное потепление рассматривалось в этой сфере как положительное влияние, ведь в этом случае сезонные заболевания меньше […]