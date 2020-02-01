Вашингтон решил не ставить Минск перед выбором стороны сотрудничества

Вашингтон решил не ставить Минск перед выбором стороны сотрудничества

01.02.2020, 11:19, Новости дня

Власти США не ставят перед Белоруссией выбор сотрудничать с Москвой или Вашингтоном, сообщил госсекретарь США Майкл Помпео на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Помпео заявил, что в Вашингтоне понимают – у РФ и Белоруссии «длительная история» отношений, потому американская сторона не говорит «о выборе между нами и ими (США и Россией – прим. ВЗГЛЯД)», передает ТАСС.

Однако в США обеспокоены ситуацией с правами человека в Белоруссии, но рассчитывают на прогресс в этом вопросе.

«Мы будем продвигать эти реформы, чтобы были защищены права людей», – добавил он.

Также Помпео сообщил, что в ближайшее время США назначат посла в Минске.

В свою очередь белорусский лидер Александр Лукашенко поблагодарил госсекретаря США за то, что он «рискнул приехать» в Минск и «посмотреть на эту страну – что здесь за народ, что за люди, что за диктатура, какая тут демократия», несмотря на период долгого «безосновательного недопонимания» между странами.

Ранее Помпео посетил Киев с официальным визитом. Госсекретарь США и министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко обсудили развитие военно-экономического сотрудничества и углубление стратегического партнерства между странами.

Помпео также пообещал Пристайко продолжить оказание поддержки «в борьбе с российской агрессией».



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