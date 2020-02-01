Мировой авторынок в 2019 году снизился на 4 процента

Всего на мировом рынке за 2019 год удалось продать свыше 90,2 миллионов новых автомобилей.

Аналитики констатировали, что данный результат на 4 процента меньше, чем за аналогичный промежуток 2018 года. В свою очередь, наибольший спрос на новую технику зафиксировали в Китае, где продали около 22,4 миллионов новых автомобилей. Однако по сравнению с 2018 годом, объемы техники внутри страны снизились на 8,3 процента и такая динамика наблюдается последние пару лет.

Причина состоит в экономической войне между США и Китаем. На втором месте значится североамериканский рынок, где реализовали около 17 миллионов новых машин с падением на 1,4 процента. Замыкает тройку лидеров Западная Европа, где продано свыше 16,2 миллионов автомобилей.

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