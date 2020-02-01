Автоновости: Jeep Gladiator можно приобрести с выгодой до 7 тысяч долларов

Дилерские центры компании Jeep предоставляют дополнительную скидку на покупку всех модификаций внедорожника Gladiator 2020.
Единственным исключением является модель Rubicon, который доступен по прежней цене. Годом ранее в компании уже применяли похожие бонусы, однако ими могли воспользоваться лишь те, кто уже имел во владении автомобили данной марки. В свою очередь, различные дилерские центры предоставляют собственную скидку. Самая высокая выгода на покупку нового Jeep Gladiator зафиксирована в Северной Калифорнии, где можно приобрести модель на 7 тысяч долларов дешевое, помимо основной скидки.
Для всех желающих, которые еще собираются посетить представительства марки для покупки автомобиля стоит поторопиться, так как выгодное предложение закончится уже 7 февраля.
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