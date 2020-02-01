Эвакуированных из Китая россиян поместят в карантин

В Китае среди заболевших пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, россиян нет. Об этом заявили в посольстве нашей страны в Пекине. Сограждан призывают соблюдать спокойствие и поддерживать связь с дипмиссией.

Тем временем уже началась эвакуация россиян из Китая, передает телеканал "Россия 24". Специально для этого в Приморье открыли три погранпункта, через них уже проехали первые автобусы с пассажирами.

Масштабные меры против распространения инфекции принимаются по всей России. Авиасообщение с Китаем ограничено. Регулярные рейсы из Москвы выполняются только из аэропорта "Шереметьево", для них выделили терминал F. Все остальные международные перелеты переведены в другие терминалы.

Минпромторг вместе с МИДом и МЧС прорабатывают вопрос оказания Китаю гуманитарной помощи. Речь идет о поставках медицинских масок. О готовности помочь Пекину сообщил Владимир Путин.

На сегодняшний день в границах РФ коронавирус выявлен у двух человек, это граждане Китая. Один из них проходит лечение в Забайкалье, пациента поместили в изолированный бокс больницы. Как сообщают врачи, он уже идет на поправку. До госпитализации с китайцем тесно общались два человека, оба они здоровы и под наблюдением.

Второй заболевшей занимаются медики Тюменской области. Это студентка, ее состояние на сегодня — удовлетворительное. У знакомых, которые контактировали с ней, симптомов заболевания нет.

Ранее в российском Минздраве сообщили: у близких двоих заразившихся коронавирусом пациентов наличия инфекции не выявлено. По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, врачи обследуют круг лиц, уже получены результаты, и они отрицательные.

Между тем два чартерных рейса авиакомапний NordStar и Hainanairlines доставили пассажиров с китайского острова Хайнань в Иркутск. Они направлены в карантинную зону аэропорта и проходят проверку, передает "Интерфакс".

По количеству прибывших пассажиров информации пока нет. В областном управлении Роспотребнадзора пояснили: всех прибывших пассажиров проверяют специалисты.

Люди обязательно проходят через рамки тепловизоров в аэропорту, затем в карантинной зоне заполняют анкету на наличие симптомов заболевания. Сами специалисты также наблюдают, нет ли у пассажиров симптомов каких-либо заболеваний, и при необходимости направляют людей в лабораторию на экспресс-анализ крови.

Тем временем посольство РФ в Китае формирует списки граждан России, намеренных в срочном порядке покинуть территорию провинции Хубэй. Это связано с решением о проведении эвакуации российских соотечественников из провинции Хубэй и города Ухань.

На сайте дипмиссии приводится список данных, которые проживающим в Хубэе россиянам необходимо предоставить для включения в список. Подчеркивается, что граждане РФ, покинувшие провинцию Хубэй в рамках эвакуации, при возвращении в Россию будут помещены на 14-дневный карантин.

По данным китайской стороны, в настоящий момент в Хубэе находится 341 российский гражданин, из них 300 – в городе Ухань. Сотрудники посольства установили связь с 186 соотечественниками. О порядке и времени эвакуации объявят дополнительно.

Российская дипмиссия поддерживает постоянный контакт с соотечественниками, находящимися в Китае, все обращения наших граждан принимаются в режиме реального времени по телефону, электронной почте, через социальную сеть Вконтакте. В посольстве отмечают: власти Китая принимают эффективные меры для противодействия распространению коронавируса нового типа и обеспечения безопасности населения.

Источник: Вести

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