Российский учёный Михаил Щелканов: Коронавирус 2019-nCoV не могли искусственно создать в Китае

Российский учёный, руководитель лаборатории экологии микроорганизмов ДВФУ Михаил Щелканов выразил мнение, что новый тип коронавируса 2019-nCoV не могли искусственно создать в Китае. Ранее подобные «гипотезы» озвучивались некоторыми СМИ.
Михаил Щелканов не отрицает, что в столице провинции Хубей, откуда в декабре минувшего года начал распространение коронавирус 2019-nCoV, есть действующая лаборатория вирусологии. При этом российский учёный категорически не уверен, что в Ухане искусственно создавался вирус. На чём базируются данные утверждения специалиста, осталось неизвестным.
Согласно имеющейся информации, коронавирус 2019-nCoV, унёсший десятки человеческих жизней, практически идентичен инфекции летучей мыши, обитающей в Чжоушане. Около двух лет назад китайские СМИ сообщали о проведении учёными Уханя исследований относительно иммунитета данного вида рукокрылых, поэтому, вероятно, в дальнейшем и появилась версия об искусственно выведенном в Китае новом коронавирусе.
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