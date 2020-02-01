Певица МакSим из-за проблем со здоровьем на неопределённый срок берёт «паузу» в карьере

Певица МакSим из-за проблем со здоровьем на неопределённый срок берёт «паузу» в карьере

01.02.2020, 11:04, Разное

Отечественная эстрадная исполнительница, автор песен и продюсер МакSим приостанавливает творческую и концертную деятельность на неопределённый срок. О «паузе» в карьере певицы, связанной с проблемами со здоровьем, на странице в Instagram пояснила её генеральный менеджер Маргарита Соколова.
По словам представителя, у МакSим отмечаются некоторые осложнения, связанные с последствиями ДТП, в которое певица попала весной минувшего рода. Сейчас медики настоятельно рекомендуют именитой пациентке беречь здоровье, а потому и принято решение о временной приостановке карьеры, но срок пока остаётся неопределённым. Маргарита Соколова от лица исполнительницы и от себя лично принесла извинения поклонникам, с нетерпением ожидавшим запланированные выступления. Менеджер попросила с пониманием отнестись к ситуации и уважать вынужденное решение МакSим.

В завершение публикации Соколова также пояснила о радостном для фанатов событии. Релиз трека МакSим «Преданным» не отменяется и оценить его все желающие смогут уже в ближайшее время, однако точную дату поклонникам пока не сообщают.



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