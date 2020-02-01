Опекуны брошенных в Шереметьево мальчиков получат единовременную выплату

Администрация Комсомольска-на-Амуре выплатит единовременное пособие опекунам мальчиков, которых отец бросил в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на городскую администрацию.

Бабушка и дедушка, у которых будут жить дети, получат единовременную компенсацию порядка 30-50 тысяч рублей.

Мальчиков уже перевели в ближайшие к месту жительства школу и детский сад.

«Также ребята, еще находясь в Москве, выразили желание посещать спортивные секции. Как только они адаптируются, будем также подбирать им варианты», — сказал представитель администрации

26 января Виктор Гаврилов, прилетевший из Хабаровска в «Шереметьево», оставил в аэропорту своих сыновей 2011 и 2014 годов рождения и скрылся. Когда разыскали мать мальчиков, она рассказала, что муж периодически избивал ее и запрещал видеться с детьми. Отец мальчиков объяснил свой поступок опасениями, что сыновья повторят его нелегкую судьбу.

1 февраля мальчики прилетели в Хабаровск. После этого они отправятся в Комсомольск-на-Амуре к бабушке и дедушке.

Возбуждено уголовное дело по статье «оставление в опасности».

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