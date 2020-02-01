Боевики обесточили населенный пункт в Луганской области и пытаются обвинить в этом ВСУ – штаб ООС

31 января из-за ДТП с участием БМП боевиков был обесточен населенный пункт Хорошее на временно оккупированной территории Луганской области. Об этом 1 февраля сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

БМП боевиков наехал на электроопору, населенный пункт полностью остался без электричества.

«Представители местной российской оккупационной администрации, которые мимикрируют под так называемые органы власти «ЛНР», в попытках скрыть факт причастности наемников вооруженных формирований Российской Федерации к данному инциденту подготовили ряд сообщений на своих информационных ресурсах с целью обвинить украинских военных в обстрелах мирного населения и разрушении гражданской инфраструктуры», – говорится в сообщении.

В штабе подчеркнули, что украинские военные не вели и не намерены вести огонь по жилым кварталам, так как это подвергает опасности мирных жителей.

#ООС #Операція_ОС 31 січня в результаті наїзду БМП зі складу 4-ї окремої мотострілецької бригади 2-го армійського… Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Reede, 31. jaanuar 2020

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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