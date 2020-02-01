Toyota собирается выпустить «заряженный» спорткар Supra

Японский автомобильный гигант Toyota намерен представить в нынешнем году «заряженный» спорткар Toyota Supra.

Данный автомобиль получит в названии приставку GRMN. Вместе с тем изменения коснутся аэродинамического обвеса, спортивных элементов на кузове, а также заниженного клиренса и более производительного силового агрегата. В свою очередь, новинка обладает улучшенным 3-литровым бензиновым двигателем BMW B58, который выдает 340 л.с. мощности.

Кроме того, автомобиль получит восьмиступенчатую автоматическую трансмиссию. Изменения коснутся и других элементов, однако пока производитель не намерен раскрывать все достоинства «заряженного» спорткара Toyota Supra.

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