Известный писатель, "король ужасов" Стивен Кинг удалил свой профиль в Facebook. С очередной порцией критики этой соцсети Кинг выступил на другой платформе – в микроблоге Twitter. В твите Кинг выражает недовольство "потоком лжи" в политической рекламе, а также сомневается в надежности сохранения в тайне его личных данных.

Кинг уже устраивал бойкот Facebook во время предвыборной кампании Дональда Трампа во время президентских выборов. Однако его молчание и обещание "больше никогда" не комментировать политические события или выход новой книги продлилось недолго. Уже через две недели Кинг разместил очередной пост.

Источник: Вести

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