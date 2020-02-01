Календарь: 1 февраля — Бориса Ельцина, в его день рождения, вызвали на боксерский поединок

1 февраля (в день рождения Б.Ельцина) 1995 года художник-акционист Александр Бренер вышел на Лобное место на Красной площади в боксерский трусах и перчатках и, боксируя, кричал: «Ельцин, выходи!».

Акция «Первая перчатка» была реакцией Бренера на войну в Чечне, которую начал первый президент России Борис Ельцин. 11 декабря 1994 на основании указа президента «О мерах по пресечению деятельности незаконных вооружённых формирований на территории Чеченской Республики и в зоне осетино-ингушского конфликта» начался ввод войск в Чечню.

К концу января группировка федералов исчислялась 70 тысяч человек. На декабрь 1994-март 1995 приходится самый кровопролитный период Первой чеченской войны — штурм Грозного.

Алексей Цветков вспоминает об этом случае: «Я помню морозный день, все ту же Красную площадь, 95-ый год. Александр Бренер в одних боксерских трусах и таких же перчатках, разминается на пятачке Лобного места, пробуя ударами невидимого противника и кричит: «Ельцин, выходи!». Я стою на перилах Лобного и размахиваю большим черным флагом с изображением красного злого ощетинившегося кота. «Выходи, подлый трус» — кричу я, стараясь, чтобы слова перелетели через зубчатую стену, достигли ушей президента. «Ельцин, выходи!» — кричит Бренер, боксируя воздух. «Выходи, подлый трус!» — снова и снова повторяю я, поднимая знамя как можно выше, чтобы президенту было из окна видно.

Дежурившие на площади милиционеры задержали Бренера, предварительно созвонившись, по свидетельству Ираклия Тапирра, с ФСБ и «психиатрией».

Цветков: «Через несколько минут к месту действия подъезжает машина с мигалкой и вышедшие из нее недовольные люди в форме все заканчивают. «Он играет только в теннис!» — сокрушенно кричит боксер Бренер, усаживаемый в авто».

Издание «Коммерсантъ» сообщает, что в милиции с Бренером «поговорили и отпустили. Сам художник объяснил сотрудникам милиции и собравшимся репортерам, что акция предпринята в знак протеста против войны в Чечне».

События дня:

1671 г. — царь Алексей Михайлович женился на Наталье Нарышкиной.

1865 г. — Линкольн подписал резолюцию конгресса о внесении 13-й поправки в Конституцию США, отменившую рабство.

1923 г. — в Петрограде в доме № 76 по набережной р. Фонтанки открылась первая в СССР сберегательная касса.

Именинники:

Екатерина, Марк, Николай, Петр.

Родились:

Кларк Гейбл (1901 — 1960 гг.) — американский актер.

Лев Лещенко (1942 г.) – российский певец.

Юрий Лоза (1954 г.) — российский певец, поэт и композитор.

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