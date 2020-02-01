Стивен Кинг раскритиковал Facebook и удалил свой аккаунт

Стивен Кинг раскритиковал Facebook и удалил свой аккаунт

01.02.2020, 10:44, Новости дня

Американский писатель Стивен Кинг резко раскритиковал соцсеть Facebook за «ложь» в политической рекламе и удалил свою страницу.

Кинг написал в Twitter, что ушел из Facebook из-за «потока ложной информации» в политической рекламе соцсети.

Также писатель усомнился, что Facebook способен эффективно защищать персональные данные пользователей.

Напомним, Facebook попал в центр скандала после того, как данные 87 млн пользователей соцсети, в основном в США, были скомпрометированы и ошибочно переданы компании Cambridge Analytica.

Кроме того, в декабре 2019 года стало известно о краже жестких дисков с данными 29 тыс. сотрудников Facebook.



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