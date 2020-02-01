Ученые: Первый контакт с гриппом определяет реакцию на всю жизнь

Ученые из Канады установили, что первый контакт с гриппом в детском возрасте определяет реакцию на вирус до конца жизни. Это поможет медикам разрабатывать новые лекарства и более эффективно лечить уже заболевших.

Эксперты проанализировали данные многих пациентов с гриппом и обнаружили, что у всех организм на вирус реагировал совершенно по разному. Именно это натолкнуло их на мысль, что первый контакт в раннем детстве очень важен, так как именно тогда организм разрабатывает собственную систему борьбы с гриппом, которой будет придерживаться до конца жизни. Таким образом, если первый контакт с вирусом сопровождался тяжёлыми последствиями, то впоследствии организм не сможет активно противостоять заболеванию. Если же первый раз заболев гриппом человек не испытывал никаких трудностей в борьбе с симптомами, то и в дальнейшем он будет успешно противостоять гриппу.

Эти данные помогут учёным выработать более действенный курс лечения, который будет принимать во внимание первый контакт заболевшего с гриппом. Также новые данные позволят людям более внимательно подходить к сезонным обострениям и заблаговременно подготовиться к возможному заражению.

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Последнее: Ученые из Канады установили, что первый контакт с гриппом в детском возрасте определяет реакцию на вирус до конца жизни. Это поможет медикам разрабатывать новые лекарства и более эффективно лечить уже заболевших. Эксперты проанализировали данные многих пациентов с гриппом и обнаружили, что у всех организм на вирус реагировал совершенно по разному. Именно это натолкнуло их на […]