Кардиологи: Боль в ногах предупреждает о сердечном приступе

Кардиологи: Боль в ногах предупреждает о сердечном приступе

01.02.2020, 10:30, Разное

Кардиологи из Германии предупредили, что боль в ногах при ходьбе предупреждает о возможном сердечном приступе. Именно поэтому при возникновении неприятных ощущений нужно как можно скорее обратиться к врачу.
На сердечный приступ указывает боль в ногах только во время ходьбы. Если же человек останавливается и пропадают болевые ощущения, то это первый признак неправильной работы сердечно-сосудистой системы. Эксперты настоятельно не рекомендовали игнорировать такие симптомы и незамедлительно обратиться за помощью к специалистам даже при незначительном дискомфорте.

Боль и онемение в ногах при отдыхе в горизонтальном положении тоже может указывать на атеросклероз и нарушенную работу сердца. В этом случае онемение спадает, если опустить ноги вниз. Кардиологи отметили, что любые из перечисленных симптомов ни в коем случае не должны оставаться без внимания.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Ученые из Канады установили, что первый контакт с гриппом в детском возрасте определяет реакцию на вирус до конца жизни. Это поможет медикам разрабатывать новые лекарства и более эффективно лечить уже заболевших. Эксперты проанализировали данные многих пациентов с гриппом и обнаружили, что у всех организм на вирус реагировал совершенно по разному. Именно это натолкнуло их на […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика