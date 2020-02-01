Кардиологи: Боль в ногах предупреждает о сердечном приступе

Кардиологи из Германии предупредили, что боль в ногах при ходьбе предупреждает о возможном сердечном приступе. Именно поэтому при возникновении неприятных ощущений нужно как можно скорее обратиться к врачу.

На сердечный приступ указывает боль в ногах только во время ходьбы. Если же человек останавливается и пропадают болевые ощущения, то это первый признак неправильной работы сердечно-сосудистой системы. Эксперты настоятельно не рекомендовали игнорировать такие симптомы и незамедлительно обратиться за помощью к специалистам даже при незначительном дискомфорте.

Боль и онемение в ногах при отдыхе в горизонтальном положении тоже может указывать на атеросклероз и нарушенную работу сердца. В этом случае онемение спадает, если опустить ноги вниз. Кардиологи отметили, что любые из перечисленных симптомов ни в коем случае не должны оставаться без внимания.

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