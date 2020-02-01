Кардиологи: Боль в ногах предупреждает о сердечном приступе

Кардиологи из Германии предупредили, что боль в ногах при ходьбе предупреждает о возможном сердечном приступе. Именно поэтому при возникновении неприятных ощущений нужно как можно скорее обратиться к врачу.
На сердечный приступ указывает боль в ногах только во время ходьбы. Если же человек останавливается и пропадают болевые ощущения, то это первый признак неправильной работы сердечно-сосудистой системы. Эксперты настоятельно не рекомендовали игнорировать такие симптомы и незамедлительно обратиться за помощью к специалистам даже при незначительном дискомфорте.
Боль и онемение в ногах при отдыхе в горизонтальном положении тоже может указывать на атеросклероз и нарушенную работу сердца. В этом случае онемение спадает, если опустить ноги вниз. Кардиологи отметили, что любые из перечисленных симптомов ни в коем случае не должны оставаться без внимания.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Ученые из Канады установили, что первый контакт с гриппом в детском возрасте определяет реакцию на вирус до конца жизни. Это поможет медикам разрабатывать новые лекарства и более эффективно лечить уже заболевших. Эксперты проанализировали данные многих пациентов с гриппом и обнаружили, что у всех организм на вирус реагировал совершенно по разному. Именно это натолкнуло их на […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- WP: Помпео предложил Трампу убить Сулеймани несколько месяцев назад / 6 января
- «Просто загляденье»: Пугачева расцвела рядом с карапузами / 27 декабря
- После развода с Татьяной Булановой Владислав Радимов встретил новую любовь / 27 декабря
- Рудковскую взбесили глупые слухи о Билане / 11 декабря
- В 2020 году KIA привезёт в Россию два новых кроссовера / 4 декабря
- Гвинет Пэлтроу объяснила, зачем выпустила свечи с запахом своей вагины / 16 января
- Специалисты к 2022 году модернизируют истребитель-бомбардировщик Су-34 / 22 декабря
- Певица Зара показала поклонникам наряд для встречи Нового года / 28 декабря