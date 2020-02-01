Пушков: шансы Польши получить репарации от России — ниже нуля

Пушков: шансы Польши получить репарации от России — ниже нуля

01.02.2020, 10:30, Новости дня

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков в субботу прокомментировал заявление заместителя министра иностранных дел Польши Павла Яблонского о "безоговорочном" праве Польши на получение возмещения от РФ за ущерб во время Второй мировой войны.

Как написал сенатор в Twitter, озвученные дипломатом требования ни что иное, как "чисто польская фантазия". По словам Пушкова, только сама Польша считает свое право на выплаты "безоговорочным", а никто в мире больше этого "права" не признает

"Шансы: ниже нуля", – отметил Пушков.

«Право Польши требовать репарации» у РФ является «безоговорочным» только для Варшавы. Никто в мире больше этого «права» не признаёт — ни с оговорками, ни без. Чисто польская фантазия, не имеющая никакого отношения к международному праву. Шансы: ниже нуля (less than zero).

— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) January 31, 2020

По признанию Яблонского, достичь соглашения с Россией по этому поводу будет трудно. В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова призвала польский МИД "перестать шаромыжничать".

Источник: Вести



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