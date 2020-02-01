Климкин заявил о «клинической смерти» ПАСЕ из-за России

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) впала в «состояние клинической смерти» после возвращения России, сообщил экс-глава МИД Украины Павел Климкин.

Климкин опубликовал в Facebook отрывок из советского мультфильма «Приключения Буратино», на котором жаба прощупала пульс на деревянной руке Буратино, находившегося без сознания, и заявила, что «пациент скорее жив, чем мертв».

В комментарии к видео экс-глава украинской дипломатии словами земноводного поразмышлял о состоянии ПАСЕ, которая, по его мнению, превратилась в «инструмент для заигрывания с Москвой».

«Теперь ПАСЕ в состоянии клинической смерти, но прекращать бороться не стоит. Добиться того, чтобы наше мнение там всегда присутствовало, поддерживать дружбу с друзьями и сделать жизнь невыносимой для российской делегации – все это возможно. И последовательно доставать Россию по поводу невыполнения резолюций ПАСЕ – тоже», – написал бывший министр.

Также политику не понравилось, что депутата Госдумы Петра Толстого избрали вице-спикером ассамблеи. По мнению Климкина, это сравнимо с «пощечиной самому себе».

Ранее полномочия российской делегации в ПАСЕ были ратифицированы в полном объеме. Соответствующую резолюцию поддержали 96 парламентариев. Против проголосовали 44. Семеро парламентариев воздержались. Вице-спикером ПАСЕ был избран Петр Толстой.

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Последнее: Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) впала в «состояние клинической смерти» после возвращения России, сообщил экс-глава МИД Украины Павел Климкин. Климкин опубликовал в Facebook отрывок из советского мультфильма «Приключения Буратино», на котором жаба прощупала пульс на деревянной руке Буратино, находившегося без сознания, и заявила, что «пациент скорее жив, чем мертв». В комментарии к видео экс-глава украинской […]