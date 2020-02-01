Число погибших из-за коронавируса выросло до 259 человек. Почти 12 тысяч заболевших

Число погибших из-за коронавируса выросло до 259 человек. Почти 12 тысяч заболевших

01.02.2020, 10:24, Новости дня

Из-за китайского коронавируса за сутки погибли еще 46 человек. Таким образом, общее число жертв достигло 259 человек.

45 человек умерли в провинции Хубэй, еще один в Чунцине.

По официальным данным, в мире сейчас 11 791 заболевший, 1795 человек находятся в тяжелом состоянии.

31 января в России обнаружили первых зараженных вирусной инфекцией, вызванной новым типом коронавируса. Это граждане Китая, они живут в Забайкалье и Тюменской области. В Роспотребнадзоре заверили, что их состояние оценивается как стабильное, у них нет клинических проявлений и высокой температуры. В ведомстве сразу сообщили, что больные изолированы, а их контакты проверены, поэтому риска распространения инфекции нет.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией международного значения.

Власти Китая сообщили о вспышке вируса неизвестного происхождения 31 декабря. Вирус был обнаружен в городе Ухань с населением более 11 млн человек.

 



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Последнее: Из-за китайского коронавируса за сутки погибли еще 46 человек. Таким образом, общее число жертв достигло 259 человек. 45 человек умерли в провинции Хубэй, еще один в Чунцине. По официальным данным, в мире сейчас 11 791 заболевший, 1795 человек находятся в тяжелом состоянии. 31 января в России обнаружили первых зараженных вирусной инфекцией, вызванной новым типом коронавируса. Это граждане Китая, они живут в Забайкалье и Тюменской области. […]

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