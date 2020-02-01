Онколог озвучил самые доступные методы защиты от рака

Российский онколог Алексей Мокроносов озвучил самые доступные методы защиты от рака. Соблюдение рекомендаций специалиста позволяет снизить риск развития новообразования, причём названные способы не требуют никаких дополнительных материальных затрат.

В первую очередь совет онколога касается пересмотра рациона, в который стоит включать большее количество здоровой пищи, а употребление вредных продуктов, напротив, свести к минимуму или вовсе исключить. Для снижения риска развития рака специалист рекомендует пить больше натуральных соков, есть фрукты и овощи. Также следует обращать внимание на качество питьевой воды, отдавая предпочтение бутилированной или фильтрованной. Ещё одним из факторов, провоцирующих онкологию, являются вредные привычки – курение и употребление спиртных напитков. Мокроносов советует «пересмотреть» данные пристрастия, а вот пассивным курильщикам настойчиво рекомендует избегать табачного дыма, так как это тоже может привести к онкозаболеванию.

И последнее, о чём пояснил доктор, — поддержание активного образа жизни. Регулярные занятия спортом и пешие прогулки на свежем воздухе помогут укрепить организм и снизят риск развития рака.

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Последнее: Российский онколог Алексей Мокроносов озвучил самые доступные методы защиты от рака. Соблюдение рекомендаций специалиста позволяет снизить риск развития новообразования, причём названные способы не требуют никаких дополнительных материальных затрат. В первую очередь совет онколога касается пересмотра рациона, в который стоит включать большее количество здоровой пищи, а употребление вредных продуктов, напротив, свести к минимуму или вовсе исключить. […]