Онколог озвучил самые доступные методы защиты от рака

Онколог озвучил самые доступные методы защиты от рака

01.02.2020, 10:21, Разное

Российский онколог Алексей Мокроносов озвучил самые доступные методы защиты от рака. Соблюдение рекомендаций специалиста позволяет снизить риск развития новообразования, причём названные способы не требуют никаких дополнительных материальных затрат.
В первую очередь совет онколога касается пересмотра рациона, в который стоит включать большее количество здоровой пищи, а употребление вредных продуктов, напротив, свести к минимуму или вовсе исключить. Для снижения риска развития рака специалист рекомендует пить больше натуральных соков, есть фрукты и овощи. Также следует обращать внимание на качество питьевой воды, отдавая предпочтение бутилированной или фильтрованной. Ещё одним из факторов, провоцирующих онкологию, являются вредные привычки – курение и употребление спиртных напитков. Мокроносов советует «пересмотреть» данные пристрастия, а вот пассивным курильщикам настойчиво рекомендует избегать табачного дыма, так как это тоже может привести к онкозаболеванию.

И последнее, о чём пояснил доктор, — поддержание активного образа жизни. Регулярные занятия спортом и пешие прогулки на свежем воздухе помогут укрепить организм и снизят риск развития рака.



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Последнее: Российский онколог Алексей Мокроносов озвучил самые доступные методы защиты от рака. Соблюдение рекомендаций специалиста позволяет снизить риск развития новообразования, причём названные способы не требуют никаких дополнительных материальных затрат. В первую очередь совет онколога касается пересмотра рациона, в который стоит включать большее количество здоровой пищи, а употребление вредных продуктов, напротив, свести к минимуму или вовсе исключить. […]

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