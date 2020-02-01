Врач Юрий Комаров: Коронавирус 2019-nCoV не несёт угрозы жителям России

Вице-президент медицинской ассоциации РФ Юрий Комаров в одном из интервью выразил мнение, что жителям государства коронавирус 2019-nCoV не несёт угрозы. Свои слова врач аргументирует официальными данными, согласно которым, основная часть инфицированных людей проживает в Китае.
Юрий Комаров констатирует, что в РФ предпринимаются все меры для обеспечения безопасности населения, поэтому россиянам не стоит поддаваться паническим настроениям. Кроме того, как отмечает специалист, жители Китая больше предрасположены к заражению провоцирующим смертельную пневмонию короновирусом 2019-nCoV. Вероятно, одним из факторов в данном случае является высокая загрязнённость воздуха, особенно в крупных мегаполисах Поднебесной.
Все случаи летального исхода на данное время также зафиксированы исключительно среди жителей Китая, напомнил Юрий Комаров. На территории РФ на текущий момент известно о двух заражённых короновирусом 2019-nCoV. При этом и в Забайкалье, и в Тюменской области инфицированными оказались китайцы.
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