Samsung Galaxy Book S поступит в продажу 13 февраля

Samsung Galaxy Book S поступит в продажу 13 февраля

01.02.2020, 10:21, Разное

Фирменный ноутбук Samsung Galaxy Book S официально поступит в продажу 13 февраля. Уже сейчас он доступен для предварительного заказа по цене 1000 долларов.
Впервые Samsung Galaxy Book S был показан общественности вместе с презентацией смартфона Note 10, а продажи должны были стартовать в сентябре 2019 года. Несмотря на поразительную задержку, ноутбук выпустят только в середине февраля. С чем это связано, в южнокорейской компании решили не комментировать. Всем оформившим предварительный заказ на ноутбук Samsung дарит подарочный купон на 100 долларов для покупки других устройств в интернет-магазине.

Технические характеристики Samsung Galaxy Book S остались без изменений. Ноутбук построен на базе ARM-семействе фирменных процессоров и работает под управлением Windows 10. Производитель обещает до 25 часов работы в режиме просмотра видео без необходимости заряжать устройство.



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