Мнение: Катастрофа в Марибе

Появились первые фотографии очередного разгрома https://colonelcassad.livejournal.com/5603813.html саудитов и хадистов в Йемене.

Хуситы уверенно начали год громкой победой в Марибе, где интервенты и их пособники понесли тяжелые потери в людях и мат.части, а хуситы освободили 2500 километров территории страны.

Согласно официальному заявлению хуситов, захвачено до 400 единиц техники — танки, БМП, ББМ, РСЗО, различные орудия. Потери хадистов и саудитов убитыми, ранеными и пленными достигают 2000 человек. Несколько бригад фактически лишились боеспособности ввиду дезорганизации вызванной бегством и потерями в материальной части.

Казалось бы, позорное поражение в Наджране было трудно переплюнуть, но саудиты и хадисты справились. Стоит еще отметить, что пытаясь остановить катастрофу, ВВС Саудовской Аравии в ходе авиаударов отбомбились по отступающим хадистам, чем усугубили накал паники.

Результаты повального бегства можно увидеть на кадрах ниже.



Постановка боевой задачи.



Убитый член экипажа БПМ.



Брошенная колонна ББМ.



Брошенный лагерь одной из бригад хадистов.



При отступлении забыли танк.



Эй, кто танк потерял?



Ну раз никому не нужен, пускай горит.



Забор затрудняет бегство.



Полный кузов пленных.



Трофейны "Град".



Брошенный лагерь одной из бригад хадистов.



Редкий гость — хуситский танк.



Модная снайперская винтовка.



Брошенные автомобили.





Просто покойники.



Много покойников.



Саудовский марионеток надо сдирать.



А вот здесь планировалось наступление саудитов и хадистов, но что-то пошло не так.



Рюкзачок с Киллианом Мбаппе.



Трофейная БМП.



Потери саудитов и хадистов на фронте в Марибе с разбивкой на зоны ответственности оборонявших фронт бригад.

Полное видео пресс-конференции от командования хуситов идет почти полтора часа. Посмотреть можно здесь https://twitter.com/Ragerhus/status/1223276661661216769 — там просто горы трофеев.

Источник: Colonel Cassad

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Последнее: Появились первые фотографии очередного разгрома https://colonelcassad.livejournal.com/5603813.html саудитов и хадистов в Йемене.Хуситы уверенно начали год громкой победой в Марибе, где интервенты и их пособники понесли тяжелые потери в людях и мат.части, а хуситы освободили 2500 километров территории страны.Согласно официальному заявлению хуситов, захвачено до 400 единиц техники — танки, БМП, ББМ, РСЗО, различные орудия. Потери хадистов и […]