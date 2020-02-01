Появились первые снимки размножения коронавируса

Ученые из университета Гонконга опубликовали снимки, на которых удалось запечатлеть размножение нового коронавируса.
На снимках изображена клетка, зараженная коронавирусом 2019-nCoV, информирует Bloomberg.
Here are the first images of how the coronavirus replicates in cells https://t.co/HVQKNIMFbq
— Bloomberg (@business) January 31, 2020
Ученые заявляют, что каждая инфицированная вирусом клетка способна производить тысячи носителей новых вирусных частиц.
Исследователь Джон Николс заявил, что университет готов предоставить результаты работы другим ученым, у которых нет доступа к штаммам.
Ранее стало известно, что число заразившихся коронавирусом нового типа 2019-nCoV в Китае превысило 11,7 тыс. человек, количество летальных исходов достигло 259 случаев.
Кроме того, первые случаи заражения коронавирусом зафиксированы и в России.
До этого ВОЗ объявила международный режим ЧС в связи со вспышкой коронавируса в Китае.
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Последнее: Ученые из университета Гонконга опубликовали снимки, на которых удалось запечатлеть размножение нового коронавируса. На снимках изображена клетка, зараженная коронавирусом 2019-nCoV, информирует Bloomberg. Here are the first images of how the coronavirus replicates in cells https://t.co/HVQKNIMFbq — Bloomberg (@business) January 31, 2020 Ученые заявляют, что каждая инфицированная вирусом клетка способна производить тысячи носителей новых вирусных частиц. […]
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