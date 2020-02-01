Появились первые снимки размножения коронавируса

Появились первые снимки размножения коронавируса

01.02.2020, 10:12, Новости дня

Ученые из университета Гонконга опубликовали снимки, на которых удалось запечатлеть размножение нового коронавируса.

На снимках изображена клетка, зараженная коронавирусом 2019-nCoV, информирует Bloomberg.

Here are the first images of how the coronavirus replicates in cells https://t.co/HVQKNIMFbq

— Bloomberg (@business) January 31, 2020

Ученые заявляют, что каждая инфицированная вирусом клетка способна производить тысячи носителей новых вирусных частиц.

Исследователь Джон Николс заявил, что университет готов предоставить результаты работы другим ученым, у которых нет доступа к штаммам.

Ранее стало известно, что число заразившихся коронавирусом нового типа 2019-nCoV в Китае превысило 11,7 тыс. человек, количество летальных исходов достигло 259 случаев.

Кроме того, первые случаи заражения коронавирусом зафиксированы и в России.

До этого ВОЗ объявила международный режим ЧС в связи со вспышкой коронавируса в Китае.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Ученые из университета Гонконга опубликовали снимки, на которых удалось запечатлеть размножение нового коронавируса. На снимках изображена клетка, зараженная коронавирусом 2019-nCoV, информирует Bloomberg. Here are the first images of how the coronavirus replicates in cells https://t.co/HVQKNIMFbq — Bloomberg (@business) January 31, 2020 Ученые заявляют, что каждая инфицированная вирусом клетка способна производить тысячи носителей новых вирусных частиц. […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика