Коронавирус: Главное на 1 февраля

Количество умерших от новой коронавирусной инфекции в Китае выросло до 259 человек, сообщает CNN. 45 из них – в провинции Хубэй. Количество инфицированных в стране достигло 11791. Число заболевших за сутки увеличилось на 2102 случая.

Количество случаев болезни во всем мире увеличилось до 11940, из них 149 – вне Китая.

США и Австралия ввели временный запрет на въезд в страну из Китая для всех, кроме своих граждан. В Италии и США введено чрезвычайное положение в связи с коронавирусной инфекцией. Великобритания отзывает часть сотрудников из посольства и консульств в Китае в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. В стране останется ограниченное количество дипломатов, которое критически необходимо для продолжения работы.

ВОЗ по итогам экстренного совещания 30 января 2020 года объявила вспышку коронавирусной инфекции nCoV2019 чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

31 января количество заболевших во всем мире увеличилось до примерно 9800 человек. Подавляющее большинство из них проживает в Китае.

В Германии, Вьетнаме, Тайване, Таиланде, Японии, Франции и США зарегистрированы случаи болезни у людей, которые не посещали Китай.

31 января были зарегистрированы 2 первых случая заболевания в России. Заболели два гражданина Китая, в Забайкалье и Тюменской области. Их состояние стабильное, без клинических проявлений и без температуры. Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что риска распространения вирусной инфекции в РФ нет. Больные изолированы, их контакты проверены.

Информация об обнаружении коронавируса в Москве была опровергнута Роспотребнадзором. Пассажирское железнодорожное сообщение между Россией и Китаем приостановили до 1 марта. Для профилактики коронавируса введен режим чрезвычайного положения в поселке Забайкальск на границе с КНР. В Забайкальском районе действует режим повышенной готовности, сообщает RT.

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