Бывший помощник Клоппа получил пост в московском «Динамо»

Бывший помощник Клоппа получил пост в московском «Динамо»

01.02.2020, 10:06, Новости дня

Желько Бувач занял пост спортивного директора московского "Динамо". Ранее боснийский специалист работал в дортмундской "Боруссии" и "Ливерпуль".

58-летний Желько Бувач известен в первую очередь, как многолетний помощник Юргена Клоппа, с которым вместе играл за "Майнц". Бувач входил в тренерский штаб "Майнца", дортмундской "Боруссии" и "Ливерпуля". В 2018 году Бувач покинул "Ливерпуль", не объяснив причин своего ухода. В мае того же года Желько рассматривался, как кандидат на пост главного тренера лондонского "Арсенала".

"Динамо" пригласило Желько Бувача на пост спортивного директора клуба. Контракт с боснийцем рассчитан на два с половиной года. В московском клубе Бувач будет заниматься в первую очередь селекцией.

Источник: Вести



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Последнее: Желько Бувач занял пост спортивного директора московского "Динамо". Ранее боснийский специалист работал в дортмундской "Боруссии" и "Ливерпуль". 58-летний Желько Бувач известен в первую очередь, как многолетний помощник Юргена Клоппа, с которым вместе играл за "Майнц". Бувач входил в тренерский штаб "Майнца", дортмундской "Боруссии" и "Ливерпуля". В 2018 году Бувач покинул "Ливерпуль", не объяснив причин своего […]

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