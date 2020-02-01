Бывший помощник Клоппа получил пост в московском «Динамо»

Желько Бувач занял пост спортивного директора московского "Динамо". Ранее боснийский специалист работал в дортмундской "Боруссии" и "Ливерпуль".
58-летний Желько Бувач известен в первую очередь, как многолетний помощник Юргена Клоппа, с которым вместе играл за "Майнц". Бувач входил в тренерский штаб "Майнца", дортмундской "Боруссии" и "Ливерпуля". В 2018 году Бувач покинул "Ливерпуль", не объяснив причин своего ухода. В мае того же года Желько рассматривался, как кандидат на пост главного тренера лондонского "Арсенала".
"Динамо" пригласило Желько Бувача на пост спортивного директора клуба. Контракт с боснийцем рассчитан на два с половиной года. В московском клубе Бувач будет заниматься в первую очередь селекцией.
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Последнее: Желько Бувач занял пост спортивного директора московского "Динамо". Ранее боснийский специалист работал в дортмундской "Боруссии" и "Ливерпуль". 58-летний Желько Бувач известен в первую очередь, как многолетний помощник Юргена Клоппа, с которым вместе играл за "Майнц". Бувач входил в тренерский штаб "Майнца", дортмундской "Боруссии" и "Ливерпуля". В 2018 году Бувач покинул "Ливерпуль", не объяснив причин своего […]
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