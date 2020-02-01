Водителей хотят лишать прав за «передоз» лекарствами

В новом Кодексе об административных правонарушениях могут быть зафиксированы допустимые для организма водителя нормы не только алкоголя, но и «иных опьяняющих веществ». Предполагается, что речь идет об активных веществах, входящих в состав многих лекарств.

Причиной запланированных нововведений их инициаторы-депутаты называют вал жалоб со стороны водителей, которых по суду лишили прав за наличие в организме необоснованных препаратов. Чаще всего это остаточные последствия приема лекарств, но судам порой и этого достаточно, чтобы вынести вердикт об управлении автомобилем в нетрезвом состоянии. К примеру, у водителя в ходе обследования на наркотические и психотропные вещества могут обнаружить фенобарбитал после длительного приема корвалола.

Депутаты считают, порядок в этой сфере можно навести законодательной фиксацией допустимых норм подобных веществ. «В организме в течение долгого времени могут оставаться совершенно ничтожные объемы медицинских препаратов. Чтобы избежать наказания невиновных людей, надо ориентироваться на научно определенные уровни содержания активных веществ, которые действительно оказывают влияние на безопасность движения», — цитирует «Коммерсант» высказывание депутата Госдумы Михаила Старшинова.

По мнению опрошенных изданием экспертов, задача, за которую взялись депутаты, невыполнима просто потому, что подобных веществ, способных влиять на организм водителя, слишком много, да и влияют они по-разному.

Тем не менее, похоже, в процессе законотворчества снова будут использованы обтекаемые формулировки. В проекте КоАП уже содержится фраза об ответственности за управление в «состоянии опьянения при наличии в организме человека иных вызывающих опьянение веществ». Что именно подразумевается под «иными вызывающими опьянение веществами», пока не уточняется.

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АвтоВести

Источник: Вести

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