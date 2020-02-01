В России начали действовать новые правила увольнения

Новые правила увольнения наемных работников вступили в силу с 1 февраля, сообщает "Российская газета". Новшество связано с началом действия закона об электронных трудовых книжках, уточняет издание. После начала действия этого закона с 1 января 2020 года была полностью пересмотрена система предоставления от работодателя своим сотрудникам сведений об их трудовой деятельности. Для этого Минтруд утвердил форму справки СТД-Р – "Сведения о трудовой деятельности, предоставляемые работнику работодателем".
Теперь при увольнении работнику выдается эта справка. В ней должен отражаться весь трудовой путь человека в организации — дата трудоустройства и увольнения, информация о смене должности, трудовые функции работника, причина увольнения и т. д.
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