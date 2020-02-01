Астролог Нина Райт: «Семья Меган Маркл и принца Гарри может стать многодетной»

Участница мистического шоу «Битва экстрасенсов», астролог из Барселоны Нина Райт дала прогноз на будущее для семьи Меган Маркл и принца Гарри. С большой вероятностью, внук правящей королевы Великобритании Елизаветы II и его супруга могут стать многодетными родителями.

В мае минувшего года в семье принца Гарри и Меган Маркл родился первенец – сын Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор. Астролог Нина Райт считает, что супруги не остановятся на единственном ребёнке и в будущем в браке может родиться ещё несколько детей, но мальчик только один, а остальные – девочки. Переезд супругов в Канаду принесёт в их жизнь кардинальные изменения, что должно произойти в грядущие несколько лет. Сложности при этом не исключены, но таким образом принц Гарри и Меган Маркл только больше сплотятся.

По словам Нины Райт, в будущем супружеская жизнь может оказаться под угрозой из-за «любовного треугольника», однако и в этом случае брак удастся сохранить. Относительно жизненных приоритетов астролог отмечает, что Маркл больше любит публичность, поэтому и в дальнейшем нередко будет давать поводы для «разговоров», а вот принц Гарри хочет свободной и спокойной жизни.

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Последнее: Участница мистического шоу «Битва экстрасенсов», астролог из Барселоны Нина Райт дала прогноз на будущее для семьи Меган Маркл и принца Гарри. С большой вероятностью, внук правящей королевы Великобритании Елизаветы II и его супруга могут стать многодетными родителями. В мае минувшего года в семье принца Гарри и Меган Маркл родился первенец – сын Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор. […]