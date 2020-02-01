Египетский доктор Сихам Сокия назвал продукты, защищающие от коронавируса

Египетский доктор Сихам Сокия назвал продукты, защищающие от коронавируса

01.02.2020, 10:04, Разное

Египетский доктор Сихам Сокия назвал продукты, которые могут защитить от коронавируса. Он считает, что следует больше употреблять овощей и фруктов.
Объявленное ВОЗ чрезвычайное положение, связанное со вспышкой коронавируса в Китае, заставило медиков в экстренном порядке искать не только лекарственные препараты, но и продукты питания для борьбы с возникшей угрозой. Сихам Сокия предлагает свой пищевой перечень, в который необходимо включить цитрусовые, особенно апельсины и лимоны, а также ягоды киви и имбирь. На передний план борьбы с вирусом выходят овощи семейства крестоцветных: многочисленные виды капусты, среди которых доктор выделяет брокколи и цветную капусту. Обязательным становится употребление чеснока и лука, листовой зелени петрушки и шпината, бобовых.

По возможности он рекомендует отказаться от сахаросодержащих продуктов и блюд с большим содержанием жира, связанных с воспалительными процессами в организме, что на фоне коронавируса представляет серьёзную угрозу для здоровья человека. Обильное питье является чрезвычайно важной рекомендацией в условиях распространения инфекционного заболевания.



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