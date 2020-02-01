Ксения Собчак пошутила на тему паники вокруг нового коронавируса: «У меня он с детства»

Ксения Собчак пошутила на тему паники вокруг нового коронавируса: «У меня он с детства»

01.02.2020, 10:04, Разное

Отечественная теле- и радиоведущая, журналист Ксения Собчак на странице в Instagram пошутила на тему паники вокруг нового китайского коронавируса, унёсшего уже несколько десятков человеческих жизней. Блогер заметила, что «как-то выживает», хотя у неё данное заболевание началось ещё в детстве.
В одной из недавних публикаций Ксения Собчак обнародовала фото, на котором запечатлена с задумчивым выражением лица, с ободком на голове в виде небольшой короны со звёздами. В подписи к посту журналистка выразила мнение, что РФ не стоило закрывать сообщение с Китаем, так как, к примеру, у неё «корона-вирус» с детских лет и это ничуть не мешает жить. Собчак поинтересовалась у подписчиков, действительно ли все считают, что мир стоит на пороге «чумы XXI века» или это «массовая истерия».

В комментариях большинство фолловеров критикуют Ксению Собчак за «циничность», напоминая о реальных человеческих жертвах провоцирующей смертельную пневмонию инфекции. Некоторые сравнивают ведущую с коллегой Ольгой Бузовой, несколько месяцев назад иронично высказавшейся о «блокаднице», считая, что для публичных личностей «фривольно» обсуждать серьёзные темы абсолютно недопустимо.



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