Эксперты назвали пять самых дешевых иномарок в России

Эксперты автомобильного рынка назвали пять самых дешёвых и популярных иномарок в России. Неоспоримым лидером стал японский Datsun on-DO, собираемый на заводе «АвтоВАЗ».
Именно этот автомобиль очень полюбился российским автолюбителям и он построен на базе LADA Granta, но имеет ряд внешних отличий. Купить базовую комплектацию можно всего за 506 тыс. рублей. Следом за ним идёт Datsun mi-DO, являющийся точной копией лидера в техническом плане. Внешне автомобиль отличает только пятидверный кузов. Начальная стоимость – 529 тыс. рублей. Тройку лидеров замыкает Renault Logan. Французский концерт повышает уровень спроса на свои машины. Седан продаётся в РФ за 596 тыс. рублей.
Четвёртое место за Renault Sandero. По цене он ничем не отличается от седана на третьем месте, а вот по популярности немного проигрывает. Пятое место досталось вернувшемуся в 2020 году Ravon R2. Этот автомобиль при стоимости 646 тыс. рублей оснащён автоматической КПП даже в базовой комплектации и имеет 85-сильный неприхотливый мотор.
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