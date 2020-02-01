Врачи рассказали о влиянии регулярного употребления овсянки на организм человека

Многие люди, особенно придерживающиеся здорового питания, в качестве полезного завтрака употребляют овсянку, тем самым укрепляя организм. Эксперты в области медицины рассказали о влиянии регулярного потребления данного продукта на здоровье человека.

Благодаря большому количеству в составе железа, цинка, меди и марганца овсянка оказывает положительное влияние на состояние кожных покровов, а в сочетании с витамином B данные микроэлементы помогают укрепить волосы и ногти. Кроме этого, в продукте есть сложные углеводы, насыщающие организм на долгое время энергией. Эти вещества позволяют человеку дольше ощущать сытость, то есть, избавляют от лишних «перекусов», а соответственно, способствуют нормализации массы тела.

Регулярное употребление овсянки может снижать риск развития ряда заболеваний. Так, благодаря содержащемуся в каше бета-глюкану возможно снизить артериальное давление и уровень «плохого» холестерина в организме.

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