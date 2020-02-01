Эксперты дали важные советы автомобилистам на февраль

Автомобильные эксперты дали несколько важных советов автомобилистам на февраль месяц. Они помогут сохранить транспортное средство в прекрасном состоянии и избавят от неприятного и дорогостоящего ремонта.

Весна официально наступит через месяц, и уже тогда по закону можно ставить на машину летние шины, вот только делать этого не стоит. Эксперты рекомендуют «переобуваться» только по погоде, а не по календарю. Также не стоит в заснеженные дни нарушать разметку, скрытую под снегом. Человек на нарушение может не обратить внимания, а вот камеры на дорогах будут фиксировать его, вне зависимости от времени суток и погодных условий. Не следует пренебрегать очисткой автомобиля от снега. Не стоит выезжать на дорогу с большим сугробом на крыше. При торможении он может сползти на лобовое стекло и загородить обзор, а при резком ускорении велик шанс его съезжания назад. В этом случае может пострадать сзади идущая машина, а это чревато финансовыми потерями.

Не стоит забывать о правильном моторном масле. В морозы следует использовать специальное, которое сохраняет свои свойства даже в минусовую температуру. В противном случае запустить двигатель будет практически невозможно. Ещё один совет касается топлива, особенно дизельного. Следует внимательно следить за влагой в баке и всей топливной системе. Лучше хранить канистру бензина/дизеля в багажнике, если смесь на АЗС не вызывает доверия. Также лучше увеличить дистанцию и уменьшить скорость. Это обезопасит от возможной аварии. Последний совет заключается в наличии хорошей лопаты и тёплой одежды в багажнике. В случае, когда машина застряла в сугробе, эти вещи очень помогут освободиться и продолжить движение.

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