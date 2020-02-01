Эксперты дали важные советы автомобилистам на февраль

Эксперты дали важные советы автомобилистам на февраль

01.02.2020, 9:47, Разное

Автомобильные эксперты дали несколько важных советов автомобилистам на февраль месяц. Они помогут сохранить транспортное средство в прекрасном состоянии и избавят от неприятного и дорогостоящего ремонта.
Весна официально наступит через месяц, и уже тогда по закону можно ставить на машину летние шины, вот только делать этого не стоит. Эксперты рекомендуют «переобуваться» только по погоде, а не по календарю. Также не стоит в заснеженные дни нарушать разметку, скрытую под снегом. Человек на нарушение может не обратить внимания, а вот камеры на дорогах будут фиксировать его, вне зависимости от времени суток и погодных условий. Не следует пренебрегать очисткой автомобиля от снега. Не стоит выезжать на дорогу с большим сугробом на крыше. При торможении он может сползти на лобовое стекло и загородить обзор, а при резком ускорении велик шанс его съезжания назад. В этом случае может пострадать сзади идущая машина, а это чревато финансовыми потерями.

Не стоит забывать о правильном моторном масле. В морозы следует использовать специальное, которое сохраняет свои свойства даже в минусовую температуру. В противном случае запустить двигатель будет практически невозможно. Ещё один совет касается топлива, особенно дизельного. Следует внимательно следить за влагой в баке и всей топливной системе. Лучше хранить канистру бензина/дизеля в багажнике, если смесь на АЗС не вызывает доверия. Также лучше увеличить дистанцию и уменьшить скорость. Это обезопасит от возможной аварии. Последний совет заключается в наличии хорошей лопаты и тёплой одежды в багажнике. В случае, когда машина застряла в сугробе, эти вещи очень помогут освободиться и продолжить движение.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: От вирусной инфекции скончались уже 259 человек. Число заразившихся короновирусом по состоянию на 1 февраля выросло на 2 тысячи, до 11 281 человек в Китае, еще 124 зараженных выявили в других странах. От вирусной инфекции скончались уже 259 человек. Днем ранее количество больных было 9790 человек. Также известно что 243 человека выписаны из больниц. В то […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика