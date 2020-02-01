Мнение: О безоговорочном праве требовать репарации с России

Так даже лучше, ибо всё понятно. Карты раскрыты и маски сброшены. Личина цивилизованного европейства упала в грязь и проступил отвратительный оскал Hyaenidae Feliformia. По крайней мере, эта вековая репутация оказалась подтверждена. «Гиена Европы», по выражению Уинстона Черчилля, явила себя во всей красе.

А нам, конечно же, горький, но необходимый урок © …

Любая борьба за историческую правду или историческую справедливость рано или поздно обернётся банальным и пошлым вымогательством.

Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил в эфире радио ZET, что Варшава имеет «безоговорочное» право требовать от Москвы возмещения репараций за «военные преступления» во время Второй мировой войны. По его словам, репарации за счёт России… это абсолютно однозначно.

«Это право безоговорочно. Если кто-то совершает военные преступления, которые привели к убийству нескольких сотен тысяч или даже миллиона наших граждан, если он затем оккупировал нас в течение нескольких десятков лет, нет никаких оснований не говорить об этом… Эта тема должна постоянно быть в фокусе внимания. Она не имеет срока давности», – высказался представитель польского МИДа. И, стало быть, такова официальная точа зрения Варшавы.

Которая предъявляет одну абсурдную претензию к России за #СССР за другой. То Красная Армия смотрела на гибель варшавян в ходе восстания, то не спешила освобождать Освенцим, то поспешила с освобождением всей Польши от нацистов. И вот теперь это всё обрело вульгарный денежный эквивалент.

Что ж, мы тоже можем кое-что посчитать.

В 1944–1945 годах территория Польши была освобождена в ходе двух наступательных операций Красной армии — плана «Багратион», когда РККА вышла на Вислу, и Висло-Одерской стратегической наступательной операции. В их ходе наши войска потеряли погибшими более 600 тыс. человек. Эта жертва напрасна?

Считаем далее. Сразу же после освобождения Варшавы наши войска приступили к разминированию, восстановлению мостов и транспортной инфраструктуры. #СССР, где треть страны была в руинах, передал Варшаве 60 тыс. тонн хлеба сразу. Везли туда всё – вплоть до керосина, соли и ниток. И в последующем масштабы этой помощи только возросли.

Объединённый фонд восстановления Варшавы, аккумулировавший силы и средства при активной поддержке со стороны правительства СССР, начал свою работу буквально через неделю после освобождения польской столицы. Менее чем за полгода центр города был практически полностью расчищен от завалов и мусора, разобрано свыше 700 тыс. кубометров руин, силами советских солдат и местных жителей.

Послевоенное восстановление экономики всей Польши, которая к тому моменту усилиями правительства СССР получила территориальный актив в виде земель Силезии, Восточной Померании, Восточной Пруссии, Восточного Бранденбурга, а также Данцига и Щецина, велось стахановскими темпами. За два послевоенных года в страну пришла по-настоящему гигантская помощь со стороны Советского Союза. Речь идёт об отправке в Польшу по восстановленным советскими специалистами железным дорогам эшелонов с продовольствием, одеждой, строительными материалами, медикаментами. В 1948 году Варшава заключила с Москвой соглашение о поставках советского промышленного оборудования на сумму почти 0,5 млрд долларов, которое в конечном итоге оказалось в Польше безвозмездно.

По сути, с 1945 года вся Польша была на содержании у #СССР. Такой крупный город, как Лодзь вообще жил за счёт экспорта на советский рынок. И никогда в польской истории не было такого бурного экономического роста, исчислявшегося десятками процентов в год, как в первое послевоенное десятилетие. Например, к 1949 году производство промышленной продукции предприятиями Польши выросло в 2,5 раза на душу населения, экономическая отдача от реализации польских промтоваров в сравнении с довоенными годами выросла более чем на 200%. Такая вот «советская оккупация»…

#Польша, почему ты всё это забыла сейчас?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика

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