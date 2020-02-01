Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Китае достигло почти 11,8 тысяч человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Китае достигло почти 11,8 тысяч человек

01.02.2020, 9:42, Новости дня

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Китае достигло 11 тыс. 791 человека. Об этом сообщило агентство Xinhua 1 февраля.

259 человек умерли.

1795 пациентов оставются в критическом состоянии, а 17 988 человек подозреваются в заражении вирусом.

В то же время 243 человека выписали из больниц после выздоровления.

31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань впервые был подтвержден новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель.

21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

В Украине по состоянию на 31 января не был зарегистрирован ни один лабораторно подтвержденный случай заражения новым коронавирусом.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Американский писатель Стивен Кинг резко раскритиковал соцсеть Facebook за «ложь» в политической рекламе и удалил свою страницу. Кинг написал в Twitter, что ушел из Facebook из-за «потока ложной информации» в политической рекламе соцсети. Также писатель усомнился, что Facebook способен эффективно защищать персональные данные пользователей. Напомним, Facebook попал в центр скандала после того, как данные 87 млн […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика