Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Китае достигло почти 11,8 тысяч человек

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Китае достигло 11 тыс. 791 человека. Об этом сообщило агентство Xinhua 1 февраля.
259 человек умерли.
1795 пациентов оставются в критическом состоянии, а 17 988 человек подозреваются в заражении вирусом.
В то же время 243 человека выписали из больниц после выздоровления.
31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань впервые был подтвержден новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель.
21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.
30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.
В Украине по состоянию на 31 января не был зарегистрирован ни один лабораторно подтвержденный случай заражения новым коронавирусом.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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