Елена Бирюкова объяснила нежелание регистрировать отношения с Ильей Хорошиловым

Известная актриса Елена Бирюкова объяснила своё нежелание регистрировать отношения с Ильей Хорошиловым. Она считает, что пара проверяется временем и такой важный шаг нельзя делать в начале отношений.

Именно поэтому актриса ждала 10 лет, прежде чем дать своё согласие на замужество. Всё это время они проводили вместе и уже привыкли друг к другу настолько, что свадьба никак не повлияет на их повседневный быт. В противном случае, уверена Елена Бирюкова, молодожёны могут столкнуться с неприятной ситуацией, когда после свадьбы они начинают осознавать всю разность друг друга и тем самым брак разрушается.

Немаловажным стало давление детей. У Елены Бирюковой подрастает дочь Аглая, а от первого брака осталась 21-летняя Александра. С дочерью Ильи Хорошилова Елизаветой у них тоже хорошие отношения и девочки очень сильно интересовались, когда же их родители поженятся. Именно это и стало основной причиной расписаться.

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