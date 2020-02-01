Елена Бирюкова объяснила нежелание регистрировать отношения с Ильей Хорошиловым

Елена Бирюкова объяснила нежелание регистрировать отношения с Ильей Хорошиловым

01.02.2020, 9:21, Разное

Известная актриса Елена Бирюкова объяснила своё нежелание регистрировать отношения с Ильей Хорошиловым. Она считает, что пара проверяется временем и такой важный шаг нельзя делать в начале отношений.
Именно поэтому актриса ждала 10 лет, прежде чем дать своё согласие на замужество. Всё это время они проводили вместе и уже привыкли друг к другу настолько, что свадьба никак не повлияет на их повседневный быт. В противном случае, уверена Елена Бирюкова, молодожёны могут столкнуться с неприятной ситуацией, когда после свадьбы они начинают осознавать всю разность друг друга и тем самым брак разрушается.

Немаловажным стало давление детей. У Елены Бирюковой подрастает дочь Аглая, а от первого брака осталась 21-летняя Александра. С дочерью Ильи Хорошилова Елизаветой у них тоже хорошие отношения и девочки очень сильно интересовались, когда же их родители поженятся. Именно это и стало основной причиной расписаться.



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