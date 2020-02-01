Елена Яковлева рассказала об оставленном прабабушкой наследстве

Артистка Елена Яковлева пояснила об оставленном её прабабушкой наследстве в виде сундука драгоценностей. Именно такую историю рассказывала женщина, чтобы внуки её чаще навещали.
Елена Яковлева застала свою прабабушку в ясном уме, но жительница уже не могла самостоятельно передвигаться. Она также рассказывала очень много историй о том, как её богатый супруг владел винным заводом в Житомире и имел огромное наследство. Именно его прабабушка Яковлевой спрятала в сундук и зарыла в огороде собственного дома в Сумской области. Косвенные подтверждения этой истории имеются, так как Елена Яковлева неоднократно видела в их доме старинные винные бутылки.
Несмотря на всю серьёзность прабабушки, актриса не верит ей. Она считает, что жительница таким образом просто хотела чаще видеть своих внуков. К тому же они регулярно приезжали к ней и перекапывали огород вдоль и поперёк, тем самым подготавливая почву к посадке. Поклонники Елены Яковлевой отметили, что её прабабушка была очень хорошей актрисой и к тому же весьма предприимчивым человеком.
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