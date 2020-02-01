Вера Брежнева привлекла внимание прогулкой по Лондону в компании незнакомца

Вера Брежнева привлекла внимание прогулкой по Лондону в компании незнакомца

01.02.2020, 9:25, Разное

Вера Брежнева привлекла внимание поклонников своей прогулкой по Лондону в компании таинственного незнакомца. Её супруг, Константин Меладзе, не поехал со своей женой оставив её в компании подруг.
Знаменитые Королевские ботанические сады Кью не остались без внимания Веры Брежневой, которая решила посетить их в компании своих подруг. Она сделала несколько обычных снимков за время экскурсии, но внимание фанатов привлекло фото с мужчиной. Его личность не удалось установить из-за кепки. Поклонники же разделились во мнении. Одни утверждают, что это новый возлюбленный певицы, а с Константином Меладзе у них опять не ладится в отношениях. Другие же напротив, не видят в фотографии ничего вызывающего и отметили, что Брежнева могла просто говорить с одним из своих друзей или вовсе общаться с незнакомцем.

Вере Брежневой и Константину Меладзе не раз приписывали различные сложности в отношениях из-за отсутствия совместных фотографий в социальных сетях. Певица решила положить конец слухам и начала больше публиковать снимков с супругом, тем самым доказывая, что в их семье всё хорошо.



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