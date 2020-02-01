Минздрав: у близких пациентов в Тюмени и Забайкалье коронавирус не выявлен

Минздрав: у близких пациентов в Тюмени и Забайкалье коронавирус не выявлен

01.02.2020, 9:30, Новости дня

У близких двоих заразившихся коронавирусом пациентов в Тюменской области и Забайкалье наличия инфекции не выявлено. По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, врачи обследуют круг лиц, уже получены результаты, и они отрицательные.

По словам министра, заболевшим в плановом режиме проводится терапия, также в штатном режиме проводятся противоэпидемические мероприятия. Два пациента, у которых выявлен коронавирус, проходят лечение в блокированных отделениях, течение болезни у них не тяжелое, передает РИА Новости.

На утро воскресенья, 1 февраля, общее число инфицированных коронавирусом 2019-nCoV составило уже 11 374 человека — то есть, приближается к психологической отметке в 12 тысяч. Зафиксировано 259 летальных случаев. Коронавирус нового типа выявлен уже в 25 странах. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала эпидемию коронавируса международной чрезвычайной ситуацией.

Источник: Вести



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