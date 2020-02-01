Журналистка «Звезды» рассказала о депортации из Литвы

Корреспондент телеканала «Звезда» Юлия Шатилова, депортированная из Литвы из-за аннулированной визы, сообщила, что незадолго до этого снимала в Латвии сюжет о сложностях русскоязычных жителей.
Шатилова рассказала, что в Литве «есть человек, он очень долго занимался раскопками останков наших красноармейцев», но «в последнее время там усугубилась ситуация, им всячески ставят палки в колеса, чтобы ухаживать за памятниками и искать и перезахоранивать бойцов Красной армии». Журналистка собиралась с ним встретиться, передает РИА «Новости».
Однако на паспортном контроле Шатиловой сказали, что пятилетнюю шенгенскую визу, не так давно выданную Францией, в декабре аннулировала Латвия.
«Я в Латвии была в конце ноября в командировке. Делала сюжет, у них там проходят факельные шествия на День независимости. (…) Пообщались с русскими, которые нам сказали, что их там на общий праздник особо не зовут. Сюжет был, люди рассказывали, как непросто русскоязычному человеку жить в Латвии, плюс про это шествие. Других проблем у меня не было, закрыли (визу) ровно после этих съемок. Я думаю, это связано как раз с ними», – считает корреспондент.
По ее словам, это не первый подобный случай: несколько недель назад ее коллега, Константин Худолеев, приехав в Польшу, узнал, что его визу аннулировала Латвия, где он также незадолго до этого делал сюжет.
«Хотелось бы узнать, по какому праву, на каком основании. (…) Во Франции я работала, в Германии, тоже делала оттуда репортажи проблемные, резонансные, далеко не в каждом были хвалебные речи. (…) Никому в голову не приходило аннулировать «шенген». Попытаемся что-то сделать, но не знаю, насколько это приведет к какому-то результату», – отметила Шатилова.
Ранее сообщалось, что в ситуации с журналисткой «Звезды» разбирается посольство РФ в Литве.
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