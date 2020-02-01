Мнение: Как меня выгнали из колонии…

«В тот год такие морозы стояли, что воробьи на лету замерзали…». В эти самые лютые морозы 31 января 2011 года, за два часа до полуночи меня выгнали из теплого барака и выставили на мороз.

В тот день я был в ШИЗО. Уже 12-ые сутки. И 12-ые сутки шла моя голодовка, которую я объявил в тот день, когда меня по беспределу отправили в штрафной изолятор.

Часа в три меня вывели из штрафного изолятора, и повели в ПВРку, на выездное заседание Менделеевского райсуда, который рассмотрел мое ходатайство об УДО, написанное без малейшей надежды на удовлетворение.

О каком УДО могла идти речь, если у меня было четыре штрафных изолятора, семь выговоров, а личное дело «украшали» красная и синяя полосы («склонен к побегу» и «склонен к дезорганизации»).

К тому же в деле лежало постановление начальника колонии о признании меня злостным нарушителем, а в Менделеевском райсуде — ходатайство администрации колонии об ужесточении режима отбывания наказания.

Но суд удовлетворил мое ходатайство.

А узнав о решении суда, начальник колонии вызвал спецчасть, бухгалтерию, еще кого-то… И в одиннадцатом часу ночи меня выставили за ворота колонии. На свободу. В мороз за минус 25….

Как стало известно позже, 1 февраля в колонии ждали замдиректора ФСИН генерала Цатурова, прилетающего разобраться с моим письмом министру юстиции России, опубликованную в «Новой» 12 января.

Одна комиссия из Москвы уже прилетала в Менделеевск 14 января, дала две недели на устранение недостатков и вернулась в Москву. Едва эта комиссия улетела, меня отправили в ШИЗО. А Цатуров прилетал проверить, как «устранены недостаки». В итоге уволил начальника колонии, трех замов и еще почти дюжину сотрудников рангом пониже… Обо всем этом я узнал позже…

О том, как я добрался до дома – отдельная история…

Домой вернулся за полночь, уже 1 февраля… Дома меня ждали.

На снимке: после 12 дней голодовки, похудев на 15 кг, выглядел я, конечно, скверно…

Источник: Ирек Муртазин

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