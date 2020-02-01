Светлана Хоркина рассказала об увлечениях сына от мужа Веры Глаголевой

Олимпийская чемпионка Светлана Хоркина пояснила об увлечениях своего 14-летнего сына от мужа Веры Глаголевой. Мальчик активно занимается спортом и пытается найти своё собственное увлечение.
Светлана Хоркина крайне редко рассказывает о своей личной жизни, предпочитая держать все семейные достижения в секрете. Именно поэтому её откровения в студии «Русского радио» привлекли столько внимания поклонников. Она пояснила о своём сыне Святославе, который получил коричневый пояс по тхэквондо. Несмотря на это, мальчик решил заниматься баскетболом и отметил, что ему очень нравится играть в команде.
Помимо настоящих увлечений, Светлана Хоркина пояснила и о стремлении старшего сына. Он хочет стать дипломатом. Причём сама спортсменка не исключает, что хотела бы в будущем стать многодетной матерью. «Я мечтаю о девочке», — говорит чемпионка.
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