Наталья Сенчукова архивным снимком напомнила поклонникам, как выглядела в 24-летнем возрасте

Известная отечественная эстрадная исполнительница Наталья Сенчукова на странице в Instagram опубликовала архивный снимок. Таким образом супруга солиста группы «Дюна» Виктора Рыбина напомнила поклонникам, как выглядела в 24-летнем возрасте – практически в самом начале карьеры.
На обнародованном снимке, сделанном в 1994 году, Наталья Сенчукова запечатлена со стильной укладкой и макияжем, в тёмной блузе и брюках. В подписи к посту певица с юмором заметила, что смотрит «в себя, как в зеркало», пожелала всем поклонникам здоровья и приятных выходных. В период, когда сделан архивный кадр, Сенчукова, по образованию профессиональная танцовщица, уже активно покоряла сцену в качестве певицы и записала два альбома.
В комментариях к публикации многие подписчики отмечают, что помнят Наталью Сенчукову именно такой – юной, талантливой и очень привлекательной, но при этом и сейчас певица выглядит ничуть не хуже, не потеряв «изюминку» и несомненную красоту.
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