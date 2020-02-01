Умер 81-летний актёр из «Звёздных войн» Алан Харрис

Умер 81-летний актёр из «Звёздных войн» Алан Харрис

01.02.2020, 9:21, Разное

Сегодня, 1 февраля, стало известно о смерти 81-летнего британского киноактёра Алана Харриса, воплотившего трёх экранных персонажей в оригинальной фантастической трилогии «Звёздные войны». По имеющейся информации, умер артист 25 января после продолжительной борьбы с онкологией лёгких.
Тяжёлый недуг у Алана Харриса диагностировали около двух лет назад. Актёр проходил назначенные медиками курсы терапии, однако так и не победил болезнь. Практически до самой смерти Харрис старался оставаться активным, встречаясь с преданными поклонниками и принимая участие в различных радио- и телешоу.

Среди наиболее заметных работ в кино, сыгранных актёром за долгие годы карьеры, стали роли в популярной саге «Звёздные войны». В одном из эпизодов Алан Харрис запомнился многим зрителям как «охотник за головами» Босск. Кроме того, воплощал артист на экране и имперских воинов-штурмовиков.

Rest In Peace to Alan Harris. Just starting my tour and I was hoping I would have had the honor of meeting him. Love to his family and close friends. ❤️ pic.twitter.com/M0QuqiZwuq

— Dominic Pace (@DominicPPace) January 31, 2020



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