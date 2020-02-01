Странный и редкий феномен людей с чрезвычайно крепкими костями

Супергерои из комиксов в большинстве своем имеют необычные способности, которые помогают им побеждать врагов. Способности, о которых человек из реального мира может лишь мечтать.

И тем ни менее иногда и в реальной жизни попадаются крайне необычные люди с особенностями организма, делающих их похожих на супергероев, к примеру на Росомаху, у которого нерушимые кости из особого металла адаматиума (Паранормальные новости — paranormal-news.ru).

В 1994 году некий мужчина, о котором в СМИ упоминалось лишь имя — Джо, попал в очень серьезную автомобильную аварию. Его автомобиль был по сути превращен в кучу смятого железа, в том числе водительское место. Однако этот Джо отделался лишь несколькими ушибами и царапинами и ни одна из его костей не была сломана.

Его состояние очень удивило присутствующих на месте ДТП полицейских и работников Скорой, но Джо все равно порекомендовали пойти в больницу, чтобы обследоваться. А когда Джо сделал это, то у него и в самом деле не было выявлено ни одного перелома или трещины в костях, и более того, у него не было и внутреннего кровотечения.

Врачи решили поподробнее изучить организм Джо и сделали удивительную находку, все кости Джо имели плотность костной ткани в 8 раз превышающую норму для человека. Никто из врачей не видел ничего подобного ранее и даже не слышал о таком феномене в истории.

Позже оказалось, что Джо все-таки был такой не один, еще один пациент с чрезвычайно прочными костями был выявлен во время попыток операции эндопротезирования тазобедренного сустава.

Во время этой операции в тазобедренной кости высверливается область, в которую вставляется имплантат. Этот человек, чьи имя во врачебных документах вообще не указывалось, несколько раз пытался пройти эту операцию в разных больницах, но каждый раз хирурги банально не могли с помощью своих инструментов просверлить его тазобедренную кость.

А потом было выявлено еще несколько таких случаев. И все в США, более того, в определенной области США — вдоль Восточного побережья. Врачи прямо обозвали такое медицинским чудом и также оказалось, что все эти люди имели генетическое родство, то есть все они были дальними родственниками, а помимо крайне крепких костей у них всех наблюдался еще один характерный признак — крупная квадратная нижняя челюсть.

Через несколько лет еще подобная родственная группа из 21 человека была обнаружена в штате Небраска. На эту семью вышел врач Марк Джонсон из исследовательского центра остеопороза в Университете Крейтон в Омахе. Было выяснено, что никто из членов этой семьи в возрасте от 3 до 93 лет никогда не страдал ни от одного перелома, даже самого маленького, потому что у них всех были чрезвычайно крепкие кости.

Потом подобная семейная группа была найдена и в штате Коннектикут и вскоре всеми ими занялись всерьез сразу несколько врачебных исследовательских групп. После анализа ДНК этой семьи, проведенного исследователями Йельского университета, было установлено, что это редкое и необычное свойство связано с мутацией гена, ответственного за развитие остеопороза, вызывающего истончение и хрупкость костной ткани.

Этот мутировавший ген под названием LRP5, расположенный в 11 хромосоме, вместо того, чтобы истончать костную ткань, наоборот, регулярно укреплял ее. Из-за этого кости таких людей сломать было практически невозможно.

Помимо того, что это открытие обогатило врачебные знания, оно также принесло потенциальное спасение для всех страдающих остеопорозом, так как была выявлена непосредственная причина, отчего он происходит.

"Для страдающих остеопорозом нахождение этой мутации было равно находке Святого Грааля. Эти люди (с мутацией гена) имеют самые прочные кости на Земле", — рассказывал доктор Карл Инсогна из Йельского центра.

Да, эта мутация и правда похожа на сверхспособность супергероя. Правда и у нее есть свои недостатки, не слишком серьезные, но все-таки.

Во-первых, люди с такими плотными костями как правило совсем не могут плавать, они неизбежно быстро идут на дно. Во-вторых они иногда могут страдать от сжатия нервов, головных болей и проблемами с балансировкой при хождении. Но если на кону неуязвимость для переломов и остеопороза, то это кажется терпимой жертвой.

Может быть когда-нибудь в будущем врачи научатся правильно использовать данную мутация для того, чтобы укреплять кости обычных людей и тоже делать их супер прочными.

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