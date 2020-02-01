Охотник за привидениями гулял ночью по кладбищу, услышал голос «Помогите! Я похоронена заживо!», позвонил в 911, но никого не нашли…

Как сообщает Triblive.com, неуказанный любитель аномальных явлений, называющий себя "охотником за привидениями", отправился поздно вечером в прошедшую среду на местное кладбище Evergreen Cemetery.

Примерно в 10 часов вечера этот человек позвонил в Службу спасения по номеру 911 и стал уверять, что услышал на этом кладбище женский голос, который кричал "Помогите! Помогите! Я похоронена заживо!".

Позже диспетчер, принявшая этот вызов, рассказала, что по словам не назвавшего свое имя мужчины, женские крики доносились со стороны "кучи грязи, находившейся внутри сарая на территории кладбища".

Сельское кладбище в Пенсильвании. Тематическое фото

Также сообщается, что до приезда проверяющих "охотник за привидениями" успел сбегать в какой-то магазинчик, купить там лопату и уже начал самостоятельно копать землю в районе указанного сарая, вероятно в попытке выкопать закопанную там женщину.

Для проверки вызова на кладбище был отправлен полицейский офицер Джонотан Мосье, который, согласно его отчету, проверил все кладбище и не обнаружил там ничего необычного или подозрительного. Конкретно указано, что ни одной женщины там обнаружено не было".

Слышал ли он женские крики и встретился ли с "охотником за привидениями", в СМИ не указано, а полиция штата пока не сообщает никакой дополнительной информации по этом странному случаю.

Эта история уже привлекла к себе внимание множества любителей аномальных явлений и они строят догадки, столкнулся ли "охотник за привидениями" с реальным призраком, мог ли это быть любитель розыгрышей или же на кладбище и правда захоронили заживо какую-то женщину, но власти штата пытаются скрыть этот инцидент, чтобы избежать внимания журналистов и обвинений.

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